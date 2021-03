Entwicklungshelfer: Weltverbesserer mit Diplom

Im Ausland arbeiten und dabei Gutes tun: Der Beruf des Entwicklungshelfers ist verlockend, die wenigen Traineestellen sind begehrt.

© dpa

Mit Montenegro hätte sie nicht gerechnet. Als Nora Keck, heute 29 Jahre alt, nach dem Studium ihre Karriere in der Entwicklungshilfe begann, hatte sie schon Praktika in Tansania und Namibia hinter sich. Nun aber wurde sie zum Auslandseinsatz auf den Balkan geschickt- in dieses kleine Land zwischen Bosnien, Serbien, Kosovo und Albanien. Ein Jahr verbrachte Keck dort und beriet die lokalen Einrichtungen bei der Bekämpfung von Korruption und der Förderung der Demokratie.

Entwicklungshelfer: Viele Bewerber, wenig Stellen Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel der Entwicklungszusammenarbeit, wie die Entwicklungshilfe offiziell genannt wird. Nora Keck hat nach ihrem Studium eine der begehrten Nachwuchsstellen ergattert. Jedes Jahr stellt die staatliche Organisation Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 20 Trainees ein. Zwischen 1500 bis 2000 Hochschulabsolventen bewerben sich auf die Plätze. Das Interesse ist groß. Im Ausland zu arbeiten, fremde Kulturen zu erleben und dabei die Welt ein bisschen zu verbessern- das lockt viele.

Voraussetzungen für den Beruf des Entwicklungshelfers Wer in die Entwicklungshilfe möchte, sollte sich deshalb früh engagieren, sagt Ulrich Heise, der bei der GIZ für die Nachwuchsförderung zuständig ist. Er rät, schon während des Studiums Praktika in Entwicklungsländern zu machen. Auch ein Freiwilligendienst nach der Schule sei eine Möglichkeit. Anders als in früheren Jahrzehnten hat sich der Beruf des Entwicklungshelfers weitgehend akademisiert. Die GIZ stellt inzwischen fast ausschließlich Akademiker ein. Handwerker sind kaum noch gefragt.

Gehalt eines Entwicklungshelfers Mehr als 50 Entwicklungshilfeorganisationen gibt es in Deutschland. Neben der GIZ gehören die Deutsche Welthungerhilfe, die kirchlichen Dienste AGEH (Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe) und Brot für die Welt zu den bekanntesten. Einige Dienste haben Nachwuchsprogramme, aber auch der Direkteinstieg über offene Stellen ist möglich. Die Bezahlung variiert je nach Organisation. Berufseinsteiger verdienen bei der GIZ am Anfang rund 3000 Euro brutto im Monat.

Entwicklungshelfer: Akademiker sind gefragt Neben einer Karriere in einer Entwicklungshilfeorganisation gibt es jene, die nur für wenige Jahre ins Ausland gehen. Ein Studium ist jedoch in beiden Fällen erwünscht. «Bei etwa 90 Prozent unserer Stellen setzen wir einen Hochschulabschluss voraus», sagt Katharina Engels von der AGEH. Immer wieder bekommt sie Anfragen, welche Studienfächer zu empfehlen seien. Zwar werden etwa Juristen häufig gesucht. Letztlich hängt es aber immer von der konkreten Stelle ab. «Wir empfehlen, das zu studieren, was im eigenen Interesse liegt», sagt Engels. Wichtiger als das fachliche Können sei häufig die Kommunikationsfähigkeit: «Der Erfolg der Arbeit hängt letztlich davon ab, wie gut man das Gegenüber erreicht.»

Berufsbild eines Entwicklungshelfers «Das Gute an der Arbeit ist, dass man viel von der Welt sieht», erzählt Sebastian Lesch vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). «Man kommt in Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen.» Gerade die Abwechslung ist das, was Nora Keck so liebt an ihrem Beruf. Sie weiß, dass es immer wieder Abschiede geben wird, die schwerfallen. Sie weiß aber auch, dass dann wieder Neues kommt. «Und es ist schön, zu sehen, dass auch etwas zurückkommt.»

