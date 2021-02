Maschinen- und Anlagenführer: Begehrte Fachkraft am Schalthebel

Maschinen- und Anlagenführer steuern die Anlagen in der Produktion. Die Ausbildung fordert nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch viel Verantwortungsgefühl.

In der riesigen Fabrikhalle beschichten Maschinen breite Kunststoffbänder mit Klebstoff und trocknen ihn. Das ist der neue Arbeitsplatz von Pascal Liesner. Der 17-Jährige macht im Hamburger Werk des Klebeband-Herstellers Tesa eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer. Später wird er selbst den Produktionsprozess überwachen und die Maschinen bedienen. «Man muss immer konzentriert bei der Sache sein- das ist eine große Verantwortung», erzählt Liesner.

Auszubildende wie Liesner sind derzeit sehr gefragt. «Wir haben im Bereich Maschinen- und Anlagenführer derzeit einen Fachkräftebedarf», sagt Sven-Uwe Räß vom Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie. Die Fachkräfte sind überall in der Produktion im Einsatz, wo Anlagen bedient werden müssen.

Obwohl formal für die Ausbildung kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben ist, fordern Allenstein und seine Kollegen von den Bewerbern zumindest einen guten Hauptschulabschluss. «Auch fundierte Mathematik-Kenntnisse sind uns wichtig. Wenn in der Berufsschule gerechnet wird, soll ja niemand auf der Strecke bleiben.»

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer

Neben theoretischen Kenntnissen erwerben die Auszubildenden in der Berufsschule Kompetenzen zu verschiedenen Fertigungsverfahren wie Bohren, Drehen und Fräsen. «Mit Projekten, in denen sie beispielsweise einen Schraubstock herstellen, soll die handwerkliche Basis gelegt werden», sagt Thorsten Joschko. Er ist an der Berliner Georg-Schlesinger-Schule der Abteilungsleiter für die duale Ausbildung.