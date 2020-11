Game Designer: Traumjob für Computerspieler

Game Designer entwickeln und optimieren Computerspiele. Voraussetzungen für den Einstieg in den Beruf sind viel Kreativität, fundierte Programmierkenntnisse - eine teure Ausbildung an einer privaten Schule.

Hürden, Belohnungen und knifflige Aufgaben: Bis spät am Abend sitzt Sebastian Mondwurf manchmal vor seinem Bildschirm und kämpft sich durch die Level eines Computerspiels. Doch was andere in ihrer Freizeit machen, gehört für ihn zu seiner Ausbildung. Der 20-Jährige ist angehender Game-Designer. Er entwirft Handlungen für Spiele und konzeptioniert Level. «Da gehört es natürlich dazu, das eigene Spiel immer wieder zu testen», erzählt Mondwurf, der derzeit sein zweites Semester an der Berliner Games Academy absolviert.

Berufsbild des Game Designers Spielmechanik oder die Fähigkeiten der Charaktere: Games Designer entwickeln das, was beim Spielen im Hintergrund passiert, erklärt Marco Dehner von der Games Academy (GA). Neben privaten Schulen wie der GA bieten Fachhochschulen eine Ausbildung in dem Bereich an– darunter etwa die Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft.

Game Designer: Ausbildung erfolgt an privaten Designschulen Die Bachelorstudiengänge dauern sechs oder sieben Semester. Die Ausbildungen an den privaten Schulen sind unterschiedlich lang. Game-Designer an der GA drücken ein Jahr lang die Schulbank, an den Designschulen in Schwerin und Leipzig sind es drei. Neben der Konzeption von Spielen lernen die angehenden Fachkräfte in der Regel die Grundlagen der Programmierarbeit und der Grafikgestaltung. Außerdem setzen sie sich damit auseinander, wie sie Personen und Welten visualisieren oder ein Drehbuch für ein Spiel schreiben, erklärt Stephan Haring, stellvertretender Geschäftsführer der Designschulen in Schwerin und Leipzig. Voraussetzung für eine Zulassung an den privaten Schulen ist der Realschulabschluss- für die Studiengänge braucht es die Fachhochschulreife.

Kosten für die Ausbildung zum Game Designer Die Ausbildung an den privaten Schulen ist nicht billig. Wer an der Games Academy lernt, muss mit Kosten von rund 10.000 Euro rechnen, an der Designschule sind es knapp 20.000 Euro. Nach Ausbildung oder Studium bleibt der Karriereweg steinig: Wer hofft, direkt in einen gut bezahlten Job einzusteigen, könnte enttäuscht werden. «Die Ausbildungen sind oft sehr breit, so dass die Bewerber selten Spezialisten auf einem Gebiet sind», sagt Andrej Maibaum, der bei dem Spiele-Entwickler Ubisoft Blue Byte die Personalabteilung leitet. Deshalb müssten ausgebildete Game-Designer bei ihnen erst einmal ein sechsmonatiges Praktikum absolvieren. Danach werde entschieden, ob und wo sie im Unternehmen eingesetzt werden. «Da braucht man schon einen langen Atem – zumal es auch sehr viele Bewerber gibt.»

Berufseinstieg über Praktika Damit Bewerber überhaupt eine Chance auf eines der begehrten Praktika haben, erwarten Maibaum und seine Kollegen ein gewisses Portfolio: Die Fachkräfte sollten zeigen können, welche Projekte sie schon umgesetzt oder an welchen Spielen sie mitgewirkt haben. Zudem sollten sie Kreativität und grundlegende Programmierkenntnisse mitbringen. Teamfähigkeit sei in der Branche ebenfalls enorm wichtig.

Berufsaussichten für Game Designer sind gut Sebastian Mondwurf macht sich um seine berufliche Zukunft keine Sorgen. Er will nach seiner Ausbildung am liebsten als «Junior Game Analyst» einsteigen. Dann würde er etwa in der Entwicklung eines Spiels Schwachstellen identifizieren und Dinge optimieren, an denen sich der Spieler sonst zu lange aufhält. Selbst in seiner Freizeit macht sich das mittlerweile bemerkbar: «Wenn ich zu Hause ein Level durchspiele, fallen mir oft Dinge auf, die man verbessern könnte.»



