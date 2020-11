Tontechniker: Der Klangkünstler am Mischpult

Tontechniker sorgen beim Radio, in Tonstudios oder Film für den perfekten Sound. Der Weg in diesen Beruf führt über eine Ausbildung oder ein Studium.

Eine Ausbildung zum Tontechniker bieten in Deutschland rund 20 private Schulen an - darunter auch die Schule für Tontechnik (SfT) in Wuppertal.

Um ein guter Tontechniker zu werden, heißt es üben, üben, üben: Hier erklärt Stephan Kuczera (r) in Wuppertal in der Schule für Tontechnik den Auszubildenden Simon Berger (l-r), Christian Vogel und Shaun Haverty die Regler an einem Misch

Zu seinem Schritt gehörte viel Mut. Jahrelang war Martin Schweiker im Einzelhandel tätig, zuletzt als Filialleiter eines großen japanischen Unternehmens. Vor gar nicht langer Zeit entschied sich der 34-Jährige dazu, seinen Job zu kündigen und sich zum Tontechniker ausbilden zu lassen. «Mein Hobby möchte ich zum Beruf machen», sagt Schweiker, der seit Jahren als Hobby Musik produziert. Nun lernt er in Wuppertal an der Schule für Tontechnik (SfT) den Beruf von der Pike auf.

Jetzt trainiert Schweiker, in den Tonstudios Musik aufzunehmen, zu bearbeiten und abzumischen. Er lernt, am Computer Audiodateien digital nachzubearbeiten. Beim Zusammenspiel mehrerer Instrumente in einem Orchester soll der Klang der Bratsche in den Vordergrund rücken? Kein Problem für professionelle Tontechniker– sie haben gelernt, wie sie den Sound eines einzelnen Instruments hervorheben.

Ausbildungsstätten für Tontechniker

«Wir bilden aber nicht nur in unseren eigenen Tonstudios und Übungsräumen aus, sondern fahren auch mit unseren Kursteilnehmern mit dem Ü-Wagen zu Veranstaltungen raus», erklärt SfT-Inhaber Stephan Kuczera. Die SfT mit Standorten in Wuppertal und Regensburg ist eine von rund 20 Ausbildungsstätten für Tontechniker, die es in Deutschland gibt. Dazu zählen etwa auch die ARD.ZDF medienakademie oder die Akademie Deutsche Pop. Die Ausbildung ist in der Regel gebührenpflichtig. Bei der SfT sind pro Monat zwischen 440 und 620 Euro fällig. Wer Abitur hat, kann auch an der Universität Toningenieurwissenschaften studieren- die Plätze sind aber rar.