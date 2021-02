Bauer, Winzer, Imker: Berufe in der Landwirtschaft

In landwirtschaftlichen Berufen wird mit allem gearbeitet, was die Natur hergibt: Kühe, Schafe, Bienen - und Bakterien.

Heute, vier Jahre später, ist Jessika Bareither im zweiten Lehrjahr zum Tierwirt am Institut für Bienenkunde in Celle. Tierwirte kümmern sich um Nutztiere. Sie sind auf eine von fünf Fachrichtungen spezialisiert: Rinder, Schweine, Geflügel, Schafe- oder Bienen. «Ja stimmt, wir sind Exoten», sagt die 17-Jährige und lacht. Der Tierwirt für Bienen sei unter den landwirtschaftlichen Berufen nicht gerade der mit den allerbesten Jobaussichten, weiß sie.

Grüne Berufe mit engem Bezug zur Natur

Der Bauernverband unterscheidet 14 Berufe in der Landwirtschaft, die sogenannten Grünen Berufe. Sie alle vereine der enge Bezug zur Natur, sagt Katja Zschaage vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Mit den Gummistiefeln im Mist stehen oder mit dem Trecker Strohwagen ziehen- das machen in der Landwirtschaft nur noch wenige. Viele landwirtschaftliche Berufe spielten sich heute in Teilen auch im Büro ab, sagt die Berufsschullehrerin. Das heißt aber nicht, dass der Job etwas für Menschen ist, die sich beruflich eher am Schreibtisch sehen als draußen. «Sie müssen sich dabei auch sicherlich manchmal dreckig machen.»