Architekten verbinden Kunst und Technik

Architekten dürfen von großen gestalterischen Entwürfen träumen, sie müssen aber auch viel von Mathematik und Naturwissenschaften verstehen.

Ein Einfamilienhaus, eine Schule, ein Supermarkt, ein Stadtviertel: Langeweile bekommen Architekten so schnell nicht. Denn ihre Projekte sind vielfältig. Doch so abwechslungsreich der Job auch ist- einfach ist das Studium der Architektur nicht.

Das weiß auch Aida Nejad. Die 23-Jährige studiert an der Technischen Universität Braunschweig im siebten Semester Architektur. «Die Regelstudienzeit liegt bei sechs Semestern», erzählt sie. Doch nur wenige schaffen das Studium in dieser Zeit. Die Semester sind vollgepackt. Der Studienalltag ist durch die fast wöchentlichen Abgaben von Entwürfen oder Modellen stressig. Die Folge: Nacht- und Wochenendschichten sind keine Seltenheit.

Wer Architekt werden will, kann das nur über ein Studium an einer Hochschule, Fachhochschule oder Akademie werden, erklärt Christof Rose, Sprecher der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Die Auswahlkriterien für ein Bachelor-Studium sind dabei unterschiedlich. «Viele Hochschulen wählen nach Abiturnoten aus, andere fordern Praktika, Arbeitsmappen oder Eignungsprüfungen.»

Auswahlkriterien für ein Bachelor-Studium

Zum Beispiel für den Bachelor in Architektur an der TU München (TUM): «Bei uns gibt es ein zweistufiges Auswahlverfahren», sagt Marga Cervinka, Studienfachberaterin der TUM-Fakultät für Architektur. In der ersten Phase spielen die Noten in Mathematik, Kunst, Englisch und Deutsch eine Rolle. Dazu müssen Bewerber eine Mappe mit persönlichen Zeichnungen, Skizzen oder Fotografien einreichen. Als zweiter Schritt folgt dann ein Vorstellungsgespräch.