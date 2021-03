Jobs im Stehen: Muskeltraining ist sehr wichtig

Berufstätige die bei ihrem Job täglich stundenlang stehen müssen, wie beispielsweise Friseure, Bäcker oder Tankstellenangestellte, können körperliche Beschwerden davon tragen. Doch Betroffene können etwas dagegen unternehmen.

Zwischen fünf und sechs Stunden steht sie jeden Tag. Ob beim Waschen, Schneiden, Färben oder Föhnen: Gabriele Heisterhagen ist in ihrem Job ständig auf den Beinen. Seit sieben Jahren leitet sie den Friseurladen «pure cut» in Hamburg. «60 bis 70 Prozent der Zeit stehe ich sicherlich. Klar habe ich Beschwerden», sagt sie. An den Halswirbeln hätten fast alle im Salon Verschleiß.