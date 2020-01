Einzelhandelskaufmann: Mehr als nur ein Verkäufer

Einzelhandelskaufleute sollten den Umgang mit Kunden lieben. Nach der Ausbildung bieten sich gute Aufstiegschancen.

Eigentlich haben die zwei Jahre als Au-pair in Kanada sie auf die Idee gebracht: Jeanina Tammlings Gastmutter musste gut gekleidet ins Büro. Dabei war sie aber nicht sehr stilsicher. «Da habe ich ihr geholfen, sich einzukleiden. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich wusste: Das will ich mal beruflich machen.» Zurück in Deutschland bewarb sie sich bei der Peek & Cloppenburg KG Hamburg und bekam die Lehrstelle.