Mechatroniker für Kälte- und Klimatechnik: Der Beruf, der aus der Kälte kam

Mechatroniker für Kälte- und Klimatechnik haben eine abwechslungsreiche Ausbildung hinter sich- und sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt.

Frostbeulen sind in dem Beruf fehl am Platz. Gelegentlich müssen Mechatroniker für Kälte- und Klimatechnik an Orten arbeiten, die eisig kalt sind. Denn ihr Spezialgebiet sind Kühlanlagen. Die Fachleute sorgen dafür, dass Bier gut gekühlt aus Zapfhähnen rinnt, Lebensmittel auch bei hohen Temperaturen frisch bleiben und Räume mit EDV-Technik nicht überhitzen. Sie kümmern sich darum, dass in Flugzeugen eine angenehme Reisetemperatur ist und durch Krankenhäuser frische Luft strömt.