Bäcker: Nachtarbeiter mit Jobgarantie

Wer eine Ausbildung zum Bäcker machen möchte, braucht handwerkliches Geschick, Mathekenntnisse und muss früh aufstehen können. Die Jobaussichten sind optimal.

«Das Schöne ist, dass man am Ende der Schicht sieht, was man geschafft hat»: Bäckermeister Karsten Berning mit dem Ergebnis seiner Arbeit.

«Insgesamt machen wir 400 davon», sagt Bäckermeister Karsten Berning und schon haut er mit seiner Faust auf die nächste Teigkugel ein. Die Uhr an der Wand zeigt 7.15 Uhr. In weniger als drei Stunden ist in der Backstube die Schicht vorbei.

Wer einem Bäcker bei der Arbeit zugucken möchte, kommt um 7.00 Uhr morgens im Prinzip zu spät. Um 2.00 Uhr haben Berning, die beiden Gesellen und der Praktikant mit den Brötchen angefangen. Als sie 700 von ihnen fertig hatten, kamen die Brote. Nun, gegen Ende, sind nur noch die süßen Teile zu machen. «Das Schöne ist, dass man am Ende der Schicht im Verkaufsraum sieht, was man geschafft hat», sagt Berning.

Dennoch gibt es durchaus Gründe, sich für diesen Beruf zu entscheiden. «Die Jobaussichten sind ausgesprochen gut», sagt Sylvelie Laß von der Handwerkskammer in Berlin. Wer die Ausbildung beende, habe danach seinen Arbeitsplatz so gut wie sicher.

Wer in einem kleineren Familienbetrieb als Lehrling anfängt, lernt die Arbeit von der Pike auf. Denn anders als in den meisten Großbäckereien sind hier viele Prozesse noch nicht automatisiert.

So wie in der Backstube von Karsten Berning. Hier ist es am Ende der Schicht sehr heiß. Seit Stunden bullert der große, schwarze Ofen in der Ecke vor sich hin. «Diesen Job muss man wollen», sagt Berning. Sucht er neue Lehrlinge aus, schaut er nicht auf die Noten. «Ich achte auf die Motivation», sagt er. Außerdem empfiehlt er jedem, zunächst einmal ein Praktikum bei einem Bäcker zu machen.