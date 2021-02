Maskenbildner: Kosmetik für Stars und Monster

Maskenbildner können die heimlichen Stars großer Filme werden. Aber ihr Job ist anspruchsvoll und die Ausbildung kann teuer sein.

© dpa

Der Dozent für historische Frisuren trägt Glatze und Vollbart. Ralf Wezel stützt seine tätowierten Unterarme auf die Rückenlehne des Drehstuhls, in dem Isabel für ihre Mitschülerin Marie Modell sitzt. «Du überholst dich hier ein bisschen», sagt er und lässt den Zeigefinger über Isabells Kopf fahren, den jetzt eine spanische Frisur aus der Renaissance ziert. Ganz zufrieden ist Marie nicht. Aber das kennt sie nicht anders.

Maskenbildner: Beruf zwischen Kunst und Handwerk Marie Sommer und Isabel Ruß sind Namen, die man vielleicht mal im Abspann eines Blockbusters lesen kann. Sie lassen sich an der Mephisto Maskenbildnerschule in Berlin in dem Beruf ausbilden, dem Mister Spock seine Ohren verdankt und Frodo seine Füße: dem Maskenbildner. Ist das Kunst oder Handwerk? Maskenbildner lägen irgendwo dazwischen, sagt Michael Assenmacher vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

Maskenbildnerei ist mehr als Hübschmachen Vom bloßen Hübschmachen ist die Maskenbildnerei so weit entfernt wie Frodo von Mister Spock. In Maries und Isabels Klassenraum sitzen und stehen, zwirbeln, glätten und toupieren 24 Mädchen und 2 Jungen. Kaum einer spricht, absolute Konzentration herrscht. Die Luft lässt sich schneiden- nicht nur wegen des Haarsprays.

Ausbildung zum Maskenbildner Mephisto ist eine Privatschule. «Ein Sonderweg», sagt Assenmacher. «Der normale Weg ist die klassische duale Ausbildung.» Drei Jahre dauert sie. Zwei Drittel der Zeit verbringen die Auszubildenden im Betrieb, zum Beispiel am Theater, ein Drittel in der Berufsschule. Deutschlandweit gebe es vier davon, in Hamburg, Berlin, Köln und Baden-Baden, erklärt Regine Hergersberg, Vorsitzende der Bundesvereinigung Maskenbild. Außerdem beschäftigten sich zwei Studiengänge mit Maskenbild: die Hochschule für Bildende Künste in Dresden und die Bayerische Theaterakademie in München.

Ausbildungsvergütung und Gehald von Maskenbildnern Etwa 900 Menschen arbeiteten in Deutschland derzeit als Maskenbildner, sagt Hergersberg. Ungefähr 140 Ausbildungsverträge liefen momentan, gibt Assenmacher an. Im vergangenen Jahr hätten rund 40 Jugendliche eine Lehre begonnen. Die Ausbildungsvergütung liegt laut Assenmacher zwischen 550 und 600 Euro im Monat. «Das ist grausig gering», kritisiert Hergersberg. Etwa 1600 Euro im Monat verdienten fest angestellte Berufsanfänger an öffentlichen Theatern, sagt sie. Die Tarifgage bei Film und Fernsehen werde wöchentlich abgerechnet, weil es selten Projekte gebe, die mehrere Monate dauerten, und liege bei etwas mehr als 1100 Euro für eine 50-Stunden-Woche.

Kosten der Ausbildung in einer Privatschule Marie und Isabell werden vollständig in der Schule ausgebildet, ohne Betrieb. Für die drei Jahre bezahlen sie rund 28.000 Euro. «Für mich lohnt das», sagt Marie und lässt eine Haarspraywolke auf Isabel niederrieseln. «Ich will ja später ins Filmgeschäft.»

Berufsaussichten: Kontaktpflege ist wichtig Gegen eine Privatschule spricht für Assenmacher der Klebeeffekt: Wer bereits in einem Theater- oder Filmbetrieb gelernt habe, bekomme dort auch schneller einen festen Job. Ob Betrieb oder Privatschule: Kontakte sind alles in der Branche. Isabel und Marie bekommen von der Schule deshalb ab und zu frei, wenn sie kleine Jobs an Land gezogen haben, zum Beispiel bei der Komischen Oper in Berlin oder bei der Fashion Week.

Voraussetzungen für den Beruf des Maskenbildners «In dem Beruf muss man es auch mögen, wenn man nur ein kleines Rädchen in einem großen Uhrwerk ist», sagt Hergersberg. «Es gehört ein enormes Maß an Idealismus dazu», warnt sie. Aber auch mit Betriebswirtschaft muss man sich auskennen. «Es gibt so viele, die nur Künstler sind. Das reicht nicht.» Vor allem deshalb nicht, weil die meisten Maskenbildner später eher als Selbstständige arbeiten.



