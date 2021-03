Bierbrauer: Prickelnde Jobaussichten im Ausland

Bierbrauer müssen sich technisch auskennen und körperliche Arbeit abkönnen. Wer die Ausbildung absolviert, hat vor allem im Ausland gute Jobaussichten.

Zurück Weiter © dpa Bierbrauer müssen sorgfältig sein: Denn zu ihren Aufgaben gehört es auch, komplexe Geräte und Maschinen zu bedienen.

© dpa Laut Statistischem Bundesamt setzte die Brauindustrie 2011 rund 980 Millionen Liter in Deutschland ab. Damit der Gerstensaft nicht versiegt, braucht es Spezialisten.

© dpa Als Bierbrauer arbeitet man viel am PC. Aber wenn ein System ausfällt, müssen die Maschinen auch manuell bedient werden können.

Ob Kölsch, Pils oder Hefeweizen: Bier ist in Deutschland quasi Grundnahrungsmittel. Laut Statistischem Bundesamt setzte die Brauindustrie 2011 rund 980 Millionen Liter in Deutschland ab. Damit der Gerstensaft nicht versiegt, braucht es Spezialisten: Zum Bierbrauer wird man durch eine anspruchsvolle Ausbildung. Neben der Lust am Genuss sind dabei auch technisches Verständnis und wirtschaftliches Denken gefragt.

Voraussetzungen für den Beruf Bierbrauer Wer die Lehre zum Bierbrauer machen will, muss körperliche Arbeit abkönnen, sagt Achim Nieroda vom Deutschen Brauer-Bund in Berlin. «Gerade in der Ausbildung muss man mal Tanks putzen oder Fässer schleppen», erklärt er. Für das Brauwesen brauche man heute aber vor allem technisches Verständnis und analytisches Denken. Das klassische Handwerk ist einer modernen Produktionskette gewichen. «Von der Rohstoffannahme zum Kochen der Maische bis zum Filtrieren, Abfüllen und Lagerung des Bieres ist der Brauer für die Überprüfung aller Bereiche verantwortlich«, sagt Achim Nieroda.

© Robert Kneschke - stock.adobe.com Finde Deinen Traumjob in Berlin! Ob Vollzeitstelle, Nebenjob, freiberufliche oder selbstständige Tätigkeit: In Kooperation mit Stepstone bietet die Berlin.de-Stellenbörse alle wichtigen Informationen zu gemeldeten freien Stellen in der Hauptstadt und Umgebung.

«Dabei muss man komplexe Maschinen und Messgeräte beherrschen», erklärt Michael Assenmacher vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin. Der Brauer kontrolliert an den Sudkesseln die Temperatur der Maische, überprüft den Alkoholgehalt des Bieres und steuert Maschinen zum Abfüllen und Einlagern des Getränks.

Ausbildung zum Bierbrauer Wer dem Gerstensaft genug abgewinnen kann, lernt in der dreijährigen Ausbildung zum Brauer und Mälzer zunächst die Rohstoffe für die Bierproduktion und ihre Eigenschaften kennen. Auch die Chemie der verschiedenen Gärprozesse steht in der Berufsschule auf dem Lehrplan. Damit die jährlich rund 600 angehenden Brauer mit ihrem süffigen Geschäft später nicht auf dem Trockenen sitzen, wird auch betriebswirtschaftliches Wissen vermittelt.

Gehalt eines Bierbrauers In Praxisphasen lernen die Azubis im Betrieb, Anlagen wie den Sudkessel oder die Malzpfanne zu regulieren. Am Ende der Ausbildung stehen eine praktische sowie eine theoretische Prüfung. Ein fertig ausgelernter Brauer verdient nach Nieroda in Deutschland zwischen 2000 und 2500 Euro im Monat. Während der Ausbildung bekommen Lehrlinge im ersten Jahr nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit zwischen 660 und 700 Euro. Das steigert sich bis zum dritten Jahr auf 880 bis 920 Euro.

Berufsaussichten als Bierbrauer Die Ausbildungsstellen sind allerdings begehrt: Auf einen Platz kommen durchschnittlich 30 Bewerber, sagt Achim Nieroda vom Deutschen Brauer-Bund. «Durch die Automatisierung sind einige Stellen weggefallen.» Waren 1996 laut Statistischem Bundesamt noch rund 45.000 Brauer beschäftigt, so hat sich diese Zahl laut Nieroda mittlerweile auf geschätzte 25.000 reduziert. «Ich kenne aber kaum arbeitslose Brauer», beruhigt Nieroda. Außerdem könne man immer ins Ausland gehen. «Wer nicht nur in Deutschland arbeiten will, hat sehr gute Aussichten», bestätigt Heidrun Ballmann von der Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei.



Stellensuche Berufsfeld: Region: Mit dem Auslösen der Suche erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter Stepstone übermittelt werden (Datenschutzerklärung). Detailsuche » Finden!

Fotostrecken: Effizientes Arbeiten: 12 Tipps Zurück Weiter © dpa Zeit ist kostbar

© jenny w./ www.sxc.hu Zeitpläne erstellen Gehaltspoker - So gewinnen Sie Zurück Weiter © acilo/ www.istockphoto.com Wann darf ich die Gehaltsfrage ansprechen?

© h.lunke/ www.pixelio.de Wann darf ich die Gehaltsfrage ansprechen?