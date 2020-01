Versicherungskaufmann: Eine abgesicherte Ausbildung

Versicherungskaufleute müssen nicht nur mit Zahlen gut umgehen können, sondern vor allem mit Menschen. Wer die anspruchsvolle Ausbildung meistert, hat sehr gute Berufsaussichten.

Zahlen jonglieren, Kleingedrucktes durchschauen und die Langeweile im Büro bekämpfen. So oder so ähnlich stellt sich der Durchschnittsbürger den Beruf der Versicherungskaufleute vor. «Es stimmt schon, dass die Materie manchmal recht trocken ist», gibt Jasmin Krajewski zu. Langweilig werde ihr trotzdem nie, weil sie gerne für und mit Menschen arbeite. Die 22-Jährige macht ihre Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen bei der Continentale in Dortmund.