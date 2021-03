Staatsanwalt: Recht und Ordnung sind sein Leben

Ermitteln, anklagen und Verbrechen aufklären: Der Job eines Staatsanwalts gleicht oft einem Krimi. Um für Gerechtigkeit zu sorgen, braucht man einen starken Willen.

Martin Steltner ist seit 1994 Staatsanwalt in Berlin. Er hat sich eine Zeit lang um Wirtschafts- und Korruptionsdelikte gekümmert. Zuletzt arbeitete er an Jugendstrafsachen. «Das Tolle an dem Beruf ist, dass es teilweise wirklich wie im Krimi ist», sagt er. Im Vordergrund stünden nicht so sehr rechtliche Fragen. «Sondern es geht um echte menschliche Fragen», so Steltner.