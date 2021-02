Isolierfacharbeiter helfen beim Energiesparen

Gas und Strom werden immer teurer- viele wollen daher Energie sparen. Der Isolierer sorgt dafür, dass Häuser, Maschinen und Leitungen gut isoliert und gedämmt sind.

Rohrleitungen dürfen im Winter nicht einfrieren, Lebensmittel müssen im Sommer kühl lagern und Lärm aller Art soll möglichst draußen bleiben: Für Dinge dieser Art sind Isolierer zuständig. Wer sich dazu ausbilden lassen will, braucht mindestens einen guten Hauptschulabschluss.

Es gibt verschiedene Ausrichtungen des Berufs: Im Handwerk wird innerhalb von drei Jahren zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer (WKS-Isolierer) ausgebildet. Und es gibt den Industrieisolierer in zweifacher Ausrichtung. Michael Assenmacher vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin erläutert: «Isolierfacharbeiter ist ein zweijähriger Ausbildungsberuf. Der Industrieisolierer braucht drei Jahre bis zum Abschluss.»

Ausbildung zum Isolierfacharbeiter

Im Industriebereich könnten Jugendliche zunächst mit der zweijährigen Berufsausbildung zum Isolierfacharbeiter beginnen, so Assenmacher. «Der Isolierfacharbeiter erlernt die eher einfacheren Dämmmaßnahmen.» So ummantelt er etwa Rohrleitungen. Der angehende Industrieisolierer erledigt auch organisatorische Dinge. So plant er etwa die Arbeitsabläufe auf der Baustelle.