Koch: Herz und Hirn der Küche

Eine Ausbildung zum Koch braucht kein Abitur, aber Lust am Kochen, Stehvermögen und viel Organisationstalent. Jobs finden Köche auf der ganzen Welt.

Hauptsächlich arbeiten Köche in den Küchen von Restaurants, Hotels, Kantinen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Catering-Firmen. Darüber hinaus können Köche auch in der Nahrungsmittelindustrie für Hersteller von Fertigprodukten und Tiefkühlkost tätig sein. Auch Schifffahrtsunternehmen beschäftigen auf größeren Ausflugs- und Kreuzfahrtschiffen Köche und Köchinnen. Viele dieser Unternehmen bieten auch Ausbildungsplätze für Köche an.

Ausbildung zum Koch

Die Ausbildung zum Koch dauert in der Regel drei Jahre und umfasst zwei Bereiche: Zum einen die "Berufliche Grundbildung" und zum anderen die "Berufliche Fachbildung".



In der "Beruflichen Grundbildung" werden Themen wie Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz behandelt. Auch der Umgang mit den Gästen, Beratung und Verkauf werden unterrichtet. Daneben stehen Themen wie Küchen- und Servicebereich, sowie die Hygiene am Arbeitsplatz auf dem Stundenplan. Warenwirtschaft, Büroorganisation und –kommunikation gehören ebenfalls zum Lehrstoff.



In der "Beruflichen Fachbildung" lernen die angehenden Köche das Einsetzen von den verschiedenen Geräten, Maschinen und Gebrauchsgütern in der Küche. Während der Ausbildung lernen die Schüler die verschiedenen Nahrungsmittel kennen und lernen wie man diese herstellt, zubereitet und präsentiert.