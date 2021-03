Tänzerin: Körperkünstlerin auf der Bühne

Wer Tänzerin werden möchte, sollte schon früh mit der Ausbildung anfangen und sich Gedanken über die Zukunft machen- denn die Karriere einer Tänzerin ist kurz.

Berufstänzer setzen entweder Choreographien um oder entwickeln mit den Probenleitern eigene Entwürfe. Öfter als früher vermischen sich auf der Bühne klassische und moderne Tanzstile. Das verlangt den Tänzern einiges ab. «Geist und Körper arbeiten weniger getrennt als früher», sagt Jason Beechey und meint, dass die natürlichen Bewegungen des Körpers mehr als früher beachtet werden. Er ist Rektor der Palucca Schule, einer Hochschule für Tanz in Dresden, und Sprecher der Ausbildungskonferenz Tanz, welche die elf staatlichen Ausbildungseinrichtungen für professionellen Tanz in Deutschland vertritt.

Jede Tanzschule pflegt ihr Profil. Die Schwerpunkte liegen bei der Klassik, der Moderne oder einer Mischung. Auf den Stundenplänen stehen klassischer Tanz, Technik, Rhythmik oder etwa Improvisation. Vermittelt werden Kenntnisse über Tanz, Kunst, Architektur und Film. Die Palucca-Schule ist die einzige auf Tanz spezialisierte Hochschule in Deutschland. An den anderen Häusern ist Tanz eine unter anderen Kunstarten. Der Wechsel zwischen den Einrichtungen ist für Schüler leichter als früher. Mitunter empfehlen Schulen einander Talente, berichtet Jason Beechey. Elevenprogramme oder Kooperationen für Nachwuchskünstler existieren in Dresden, Hamburg, Stuttgart und Mannheim.

Der Erfolg wiegt die Widerstände auf, sagt Robin Jung aus Berlin. Er tanzt im Elevenprogramm der Semperoper Dresden. «Jeder Auftritt ist voll Emotionen», schwärmt der 21-Jährige. Als Quereinsteiger kam er in der neunten Klasse an die Palucca-Schule.

Berufsaussichten für Tänzerinnen

Berufsstarter finden bei Kompagnien oder in der freien Szene Arbeit. Eine Berufungskommission hat beim Engagement oft das letzte Wort. Glück und Kontakte braucht es auch. «Die Tanzwelt ist sehr subjektiv», drückt es Jason Beechey aus und weist damit darauf hin, dass in seinem Metier vieles Geschmackssache ist. In Osteuropa winken momentan lukrative Stellen. Ein Grund dafür liegt Beechey zufolge in den gestiegenen Gagen osteuropäischer Häuser. Kurz nach der Wende kamen mehr Tänzer aus Osteuropa nach Deutschland als umgedreht.