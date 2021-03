Radiomoderator: Journalisten vor dem Mikrophon

Für eine Karriere als Radiomoderator reicht es nicht, nur witzig drauf losquatschen zu können. Hinter dem Medienberuf steckt eine handfeste Ausbildung.

Die Sprecherzieherin sagt, Joachim Scholl habe nicht die klarste Artikulation. Er selbst findet, er bringt den Buchstaben «S» nicht richtig heraus. Trotzdem sitzt Scholl seit inzwischen 20 Jahren als Moderator vor dem Mikrofon. Denn er kann etwas, was für einen Radiomoderator viel wichtiger ist als fehlerfrei einen Text vorzulesen: «Er hat die Begabung, mit Menschen ein gutes Gespräch zu führen», sagt Heike Martin, Sprecherzieherin beim Deutschlandradio. Und deshalb hört man ihm gerne zu.

Kribbeln im Bauch vor dem Mikrofon bleibt

Drei Sendungen moderiert Scholl, 51, derzeit im Deutschlandradio: Er macht mit anderen Moderatoren im Wechsel das Magazin Radiofeuilleton, das unter der Woche von 9.00 bis 12.00 Uhr läuft. Er macht eine Talksendung in der Nacht, in der Gäste zu einem aktuellen Thema anrufen können. Und er hat eine Interview-Sendung, in der er einen Gast 90 Minuten lang befragt. Trotzdem, sagt er, hat er immer noch ein Kribbeln im Bauch, wenn im Studio das rote Licht angeht und er wieder auf Sendung ist.