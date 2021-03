Modist: Hutmacher mit Modebewusstsein

Modisten entwerfen und fertigen schmückende Kopfbedeckungen: Der Hut ist wieder in Mode, ebenso wie der Beruf.

Waren die Kopfbedeckungen lange eher die Stiefkinder unter den Accessoires, so haben die royalen Hochzeiten der vergangenen Jahre der Hutbranche rund um den Globus durchaus Auftrieb gegeben. «Viele Hochzeitspaare wünschen sich mittlerweile, dass ihre weiblichen Gäste einen Hut tragen. Daher lassen sich immer mehr Damen eine schicke Kopfbedeckung machen», sagt Kornelia Edelmann vom Landesinnungsverband der Modisten in Baden-Württemberg.

Hutabteilungen in Kaufhäusern fehlen Fachkräfte

Die von Modistenhand gefertigten Kreationen kommen aus einem der bundesweit etwa 200 existierenden Kammerbetriebe. Diese seien klein und in den meisten Fällen mit einem Meister und einem Angestellten besetzt. Ein Problem bei den Hutabteilungen etwa in großen Kaufhäusern sei die häufig fehlende Beratung. «Dem Fachhandel fehlen die kompetenten Fachkräfte, das ist wirklich ein Problem in unserer Branche», sagt Gerlinde Götte vom Bundesinnungsverband für das Modistenhandwerk in Essen.