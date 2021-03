Galerist: Kunst zum Geschäft machen

Neben Kunstverstand und Kontakten brauchen Galeristen auch einen Sinn fürs Geld, denn die Vermarktung von Kunst ist ihr Geschäft.

Am Anfang des Galeristenlebens steht die Entscheidung, in welche Richtung es thematisch gehen soll. Programmgalerie oder nicht, lautet die Frage. Galerien mit Programm unterscheiden sich durch ein gut abgegrenztes Arbeitsfeld von Galerien ohne. So kümmern sie sich etwa nur um deutsche oder nur um amerikanische Malerei. Etwas Berufung für den Beruf schadet nicht. «Man muss die Notwendigkeit zum Umgang mit Kunst in sich fühlen», drückt es Frank Lehmann aus, der mit seinem Bruder zu DDR-Zeiten die Galerie «Gebr. Lehmann» in Dresden gründete und bis heute führt. Anfänger sollten davon ausgehen, dass der Markt aufgeteilt ist und die Mitspieler sich untereinander bestens kennen. Das Zauberwort im Kunstbetrieb lautet Vertrauen.

Berufschancen für Galeristen

Bei der Mitarbeit in einer Galerie kann ein Aufstieg wie bei Christian Lethert winken. Er assistierte jahrelang in der Galerie von Erhard Klein in Bad Münstereifel und schrieb seine Diplomarbeit über «Existenzgründung im Kunstmarkt». Als sein Arbeitgeber in den Ruhestand ging, übernahm Lethert seine Kunden und betreut sie seither in seiner eigenen Galerie in Köln.



In der Regel suchen sich die Galeristen die Künstler aus, die sie vertreten, denn es gibt viel mehr Künstler als Kapazitäten bei Galerien. Er empfiehlt Anfängern, neben einer Passion für Kunst ein gutes Stück betriebswirtschaftliches Wissen mitzubringen.