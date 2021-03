Animateur: Arbeiten, damit andere Urlaub machen

Am Pool Spiele anbieten, Kinder betreuen und immer gute Laune haben- Animateure müssen fit und lustig sein. Die Ausbildung dauert nur eine Woche- wenn man die richtigen Voraussetzungen mitbringt.

Ein herrlicher Sandstrand, ein verträumter Hotel-Pool und überall gut gelaunte Urlauber: Animateure haben einen traumhaften Arbeitsplatz. Jedes Jahr zieht der Job deshalb zehntausende junge Leute an. Aber mit Urlaub unter Palmen und Cocktails am Pool hat Animation rein gar nichts zu tun. Die Reiseveranstalter suchen Organisationstalente, die einen ganzen Sommer lang rund um die Uhr gute Laune verbreiten, Sport und Spiele anleiten und Kinder trösten können. Für Erzieher, Sportstudenten oder Krankenschwestern ist eine Saison im Ferienparadies oft nicht nur ein lukrativer Job, sondern ein wichtiger Baustein im Lebenslauf.

Jedes Jahr im Herbst machen sich die Reiseveranstalter auf die Suche nach Animateuren für den nächsten Sommer. Der Bedarf ist ungebrochen groß. Zwar kommt auf jede offene Stelle eine Vielzahl an Interessenten. Aber Bewerber mit guten Qualifikationen hätten durchaus gute Chancen, sagt Sonja Meyer, Leiterin der Animationsabteilung beim Reiseveranstalter Alltours in Duisburg.

Voraussetzungen für Animateure

Die verlangten Qualifikationen haben es in sich: Wer bei Alltours als Kinderanimateur arbeiten will, sollte eine Ausbildung als Erzieher oder Lehrer in der Tasche haben. Ein Sport- und Fitness-Animateur braucht einen Trainerschein und Lizenzen etwa für Aerobic. Für den reinen Unterhaltungs-Animateur sind die Anforderungen nicht so spezifisch: «Da brauchen wir sportbegeisterte Allrounder für Spiel und Spaß an Pool und Strand», sagt Meyer.



Für Pädagogen oder Sport-Studenten könne eine Saison als Animateur wirklich etwas für ihre Karriere bringen, sagt Alexander Hass, Betreiber des Internetportals Animateure.de, auf dem fast alle großen Veranstalter ihre Stellen ausschreiben. «Ein halbes Jahr so intensiv zu arbeiten, bringt einen fachlich wirklich nach vorne.»