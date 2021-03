Osteopath: Helfer mit heilenden Händen

Der Osteopath heilt mit alternativer Medizin. Sein wichtigstes Instrument sind dabei seine Hände.

Zum Traumberuf Osteopath führen ganz unterschiedliche Ausbildungswege. Der VOD vermittelt Abiturienten an Schulen in München, Hamburg und Schlangenbad im Rheingau-Taunus-Kreis. Insgesamt können an bundesweit mehr als einem Dutzend Schulen berufsbegleitende Ausbildungslehrgänge gebucht werden. Adressen listet der VOD auf der Webseite auf.

Der akademische Weg öffnet sich für Osteopathen demnächst an der Hochschule Fresenius in Idstein bei Wiesbaden. Dort startet mit dem Wintersemester in Zusammenarbeit mit dem VOD ein Bachelor-Studiengang. Das College für Osteopathische Medizin in Nagold bietet Ärzten und Physiotherapeuten Bachelor- und Master- Studiengänge an. Die Osteopathieschule Deutschland in Hamburg schnürt schon seit einigen Jahren in Kooperation mit der Dresden International University an den Standorten Berlin, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln und Nürnberg ein fünfjähriges Studium zum Bachelor und zum Master.