Veranstaltungstechniker: Macher hinter der Bühne

Veranstaltungstechniker planen und organisieren Licht- und Bühnentechnik bei Konzerten und Events. Sie müssen körperlich fit sein und flexible Arbeitszeiten akzeptieren.

Jeden Tag gibt es bundesweit Konzerte, Shows, Sportevents, Theateraufführungen, Filmaufnahmen, Messen und Kongresse, die ohne Veranstaltungstechniker nicht stattfinden könnten. Die Branche setzt jährlich Milliarden um und ist an qualifiziertem Nachwuchs interessiert.

Voraussetzunegn für den Beruf Veranstaltungstechniker

Um Veranstaltungstechniker zu werden, muss man körperlich fit und schwindelfrei sein. Verlangt werden außerdem Belastbarkeit, Freude an Teamarbeit, Improvisationstalent und Durchsetzungskraft. «Diese Fachkräfte müssen zu unpopulären Zeiten, nachts und an Wochenenden, richtig schwer arbeiten», sagt Ellen Kirchhoff vom Verband für Medien und Veranstaltungstechnik (VPLT) in Langenhagen bei Hannover.