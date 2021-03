Literaturagenten: Kaufmänner zwischen Autoren und Verlagen

Literaturagenten vermitteln zwischen Autoren und Verlagen und handeln die Konditionen für Autoren aus. Kaufmännisches Denken ist dabei wichtiger als Schöngeist.

Seit den 1990er Jahren übernehmen Literaturagenten die Vermittlung von Autoren an Buchverlage. Literaturagenten kennen den Buchmarkt in allen Facetten. Sie bieten Verlagen die Manuskripte von Autoren an und handeln die Konditionen für den Verkauf aus.

Berufsbild: Was machen Literaturagenten?

Literaturagenten betreuen Projekte und schieben neue an. Sie tummeln sich auf Buchmessen und bieten auf Rundreisen ihr Manuskriptportfolio an. «Agenten haben ein Gespür für Buchtrends und wissen oft, was Verlage gerade suchen», sagt Petra Hermanns, Inhaberin der Agentur script for sale. Oft spezialisieren sich Literaturagenten auf Genres wie Prosa oder Sachbücher. Hier kennen sie die wichtigen Verlage und deren Lektoren. Den neuen Bestseller erkennen sie dank Intuition und Erfahrung. Sie lehnen misslungene Manuskripte ab und auch gelungene, die voraussichtlich keine Chance auf den Büchertischen haben.