Physiotherapeut: Experten der Bewegung

Nach teurer Ausbildung kuriert der Physiotherapeut Bewegungsschmerzen mit Massagen, Gymnastik und Wärme- Anwendungen.

Ein gerissenes Kreuzband oder eine strapazierte Schulter - für diese größeren oder kleineren Wehwehchen ist der Physiotherapeut zuständig. «Keine Fußball- oder Handballmannschaft kann ohne einen Physiotherapeuten auskommen», sagt Michael Stehr, Bundesgeschäftsführer des Physiotherapieverbandes in Bonn. Mit Massagen, Gymnastik und Wärme- oder Kälte-Anwendungen kuriert der Physiotherapeut Schmerzen.

Ein Physiotherapeut wendet Behandlungen aus der sogenannten physikalischen Therapie an, wie Stehr erläutert. Dazu gehört etwa Krankengymnastik oder die manuelle Lymphdrainage, bei der Schwellungen an Armen oder Beinen «weggestrichen» werden. Die Patienten bekommen aber auch Schlammpackungen, Rotlichtbestrahlungen und Bäder verordnet.

Rückenschmerzen? Physiotherapeuten in Berlin mit Adressen, Telefonnummern und Behandlungsschwerpunkten. mehr

«Physiotherapeuten sind Experten für Bewegung», erklärt Angelika Heck-Darabi vom Zentralverband der Physiotherapeuten und Krankengymnasten (ZVK) in Köln. Ihre Aufgabe ist es, Patienten wieder soweit fit zu machen, dass sie sich normal bewegen können. Oder zumindest sollen sie unabhängig von fremder Hilfe leben können.

Nötig ist außerdem eine gute Mischung aus Einfühlungsvermögen und Distanz. Denn über eines sollten sich angehende Physiotherapeuten im Klaren sein: «Es ist ein Medizinberuf, bei dem man mit kranken und verletzten Menschen zu tun hat», sagt Stehr. «Man ist sehr nah dran am Patienten, und man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr mitleidet.»

Ausbildung zum Physiotherapeuten

In Deutschland bilden rund 200 Fachschulen Physiotherapeuten aus. Für die dreijährige Ausbildung wird ein Schulgeld fällig. Mittlerweile kann man die Ausbildung auch mit einem Studium kombinieren. Das Universitätsklinikum Münster etwa bietet seit dem vergangenen Wintersemester eine duale Ausbildung als Modell-Studiengang an. «Nach drei Jahren sind die Studenten Physiotherapeuten, ein Jahr später machen sie ihren Bachelor-Abschluss für Therapie und Gesundheitsmanagement», erklärt Margot Overbeck, Leiterin der Schule für Physiotherapie am Universitätsklinikum Münster.