Altenpfleger: Freund und Helfer der Senioren

Mitgefühl statt Mitleid, Hilfe statt Bevormundung: Altenpfleger müssen menschlich viel leisten- und körperlich fit sein.

Probleme, einen Job zu finden, wird Julia Schönenberg wohl nicht haben. In ihrem Beruf ist sie gefragt, in Zukunft sogar noch stärker als heute. Julia Schönenberg lernt Altenpflegerin. Im Sommer beendet sie ihre dreijährige Ausbildung mit einem Examen. Von ihrem Ausbildungsbetrieb wird sie übernommen. Die sicheren Jobchancen waren es aber nicht, die sie für den Beruf begeistert haben. «Es hat mir schon immer Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten, vor allem mit älteren», sagt die 23-Jährige.

Schönenberg lernte die Altenpflege durch ein zweiwöchiges Schulpraktikum kennen. Dabei merkte sie schnell: «Es ist schön, sich mit Menschen zu unterhalten, die schon so viel erlebt haben.» Natürlich erfordert der Beruf mehr als loses Geplauder. Altenpfleger betreuen hilfsbedürftige ältere Menschen. Sie unterstützen sie im Alltag, beraten sie, motivieren sie zu Freizeitgestaltungen und übernehmen pflegerisch-medizinische Aufgaben.

Ausbildung zum Altenpfleger

Dazu gehört auch, die Menschen zu waschen, anzuziehen, ihnen Medikamente zu geben und ihren Gesundheitszustand zu kontrollieren. Zur Ausbildung gehört auch die Arzneimittellehre. Julia Schönenbergs Schulleiterin an der Evangelischen Altenpflegeschule in Oldenburg, Birgit Voß, sagt deshalb: «Für den Beruf muss man körperlich und psychisch belastbar sein.» Auch in schwierigen Situationen, wie bei einer akuten Krankheit, muss ein Pfleger flexibel und souverän reagieren. Und auch das Abschiednehmen gehört zum Beruf des Altenpflegers dazu. «Da findet jeder seinen eigenen Weg, damit umzugehen», erzählt Voß.