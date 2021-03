Croupier: Ewiger Gewinner im Casino

Ein Croupier muss neben den Spielregeln auch die Regeln der Etikette kennen. Denn nur wenn die Gäste zufrieden sind, spiegelt sich das auch in seinem Geldbeutel wieder.

«Gentlemen, die Karten bitte», sagt der Croupier. Um ihn herum sitzen Männer, die beim Poker Millionen gesetzt haben. Alles hängt nun davon ab, welche Karten ihnen der Croupier austeilt. Am Ende liegt ein Royal-Flush auf dem Tisch - das beste Pokerblatt, das es gibt. Und gewonnen hat natürlich er: James Bond im Film «Casino Royale». Ganz so spektakulär ist der Arbeitsalltag eines Croupiers zwar nicht. Die Szene zeigt aber, wie wichtig seine Rolle in der Spielbank ist.