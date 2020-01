Berufskraftfahrer: Als Lastwagenfahrer oder Busfahrer durchs Land

Berufskraftfahrer für Lkws und Busse werden händeringend gesucht. Aber nur den passenden Führerschein zu haben, reicht nicht für einen Ausbildungsplatz.

Berufskraftfahrer haben gute Jobperspektiven

Dass gerade im Fernverkehr die enge Fahrerkabine ein zweites Zuhause wird und man die Familie höchstens am Wochenende sieht- das ist der Preis für den Traum von der großen, weiten Welt. Dafür haben Berufseinsteiger nach Einschätzung von Branchenvertretern langfristig gute Perspektiven. Das Personal in vielen Speditionen und Busunternehmen sei überaltert, sagt Holger Brätsch von der Ausbildungspartnerschaft Berufskraftfahrer in Bremerhaven. «Der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal ist schon jetzt extrem groß.»