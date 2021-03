Privatdetektiv: Handwerker der Informationsbeschaffung

Der Berufsalltag von Privatdetektiven ist anders, als man ihn aus Filmen kennt: Sie tragen keine Waffe, arbeiten meist für Unternehmen und müssen manchmal Seelentröster sein.

Alexander Schrumpf hat sich auf Wirtschaft spezialisiert. Der Detektiv aus Wiesbaden ermittelt unter anderem für Firmen. Die interessiert zum Beispiel, ob ein vermeintlich zahlungsunfähiger Kunde ein Segelboot am Mittelmeer hat. Oder es geht um das Enttarnen eines Vertreters, der für konkurrierende Firmen reist- ohne dass diese voneinander wissen. Und auch wenn Immobilien überteuert an den Mann gebracht werden, kann ein Privatermittler nützlich sein. Detektive könnten mitunter helfen, Millionen Euro zu sparen, sagt Schrumpf. «Wir können aber nicht durch Wände sehen.»

Heinz Rudolf Kunze flehte in den 1980ern: «Marlowe, finden Sie Mabel!» Einer untreuen Verlobten im Stile der Romanfigur des Philip Marlowe hinterherzuspionieren, zählt aber nicht zu den Hauptaufgaben von Detektiven. Nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Detektive in Meckenheim bei Bonn kommt jeder zweite Auftrag aus der Wirtschaft. Von Privatpersonen kommt rund ein Viertel der Arbeit. Hier stehen Ehe- und Familienangelegenheiten auf Platz eins.

In solchen Fällen fordern meist die Frauen den Treuetest. «Dann ähnelt meine Arbeit der eines Seelsorgers mehr als der eines Ermittlers», erzählt Alexander Schrumpf. Dabei hat er die Erfahrung gemacht: «Ist eine Beziehung so erschüttert, dass Dritte um Hilfe gebeten werden, ist sie meist nicht mehr zu retten- egal, was die Ermittlungen ergeben.» Die Arbeit mit Lockvögeln gilt als verpönt. Und das Interesse an Nachweisen fürs Fremdgehen ist etwas verblasst, seit im deutschen Scheidungsrecht die Frage nach dem «Schuldigen» einer kaputten Ehe unerheblich geworden ist.