Flugbegleiter: Knochenjob im Flugzeug

Flugbegleiter müssen Passagiere betreuen und sich um die Sicherheit an Bord kümmern. Zartbesaitete Gemüter sind hier fehl am Platz.

Voraussetzungen für den Ausbildungslehrgang Flugbegleiter

So ist die Art des Schulabschlusses für Bewerber bei Air Berlin nicht so wichtig. Um an einem sechswöchigen Training teilzunehmen, müssen sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Auch die Körpergröße ist entscheidend. Bewerber bei Air Berlin müssen mindestens 1,65 Meter groß sein, bei der Lufthansa sind es 1,60 Meter. Das ist wichtig, damit sie an die Gepäckfächer an Bord kommen.



Noch entscheidender sind Sprachkenntnisse. Neben Deutsch müssen Bewerber auch Englisch können. «Das ist die Sprache der Luftfahrtbranche», erklärt Nadine Bernhardt von Air Berlin. Außerdem seien Spanischkenntnisse von Vorteil, da die Fluggesellschaft viel in dem Land unterwegs ist.