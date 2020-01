Vermessungstechniker: Lehrberuf ohne Zukunftssorgen

Vermessungstechniker legen Grundlagen für Stadtpläne und Landkarten. Dafür müssen sie präzise arbeiten- und wetterfest sein.

In einer Landkarte steckt viel Arbeit. Bevor sie gezeichnet wird, haben Fachleute in mühsamer Kleinarbeit Felder abgesteckt und ausgemessen. Sie arbeiten mit modernster Technik. Gleichzeitig zählt bei diesem präzisen Handwerk jeder Millimeter.



Wer wissen will, wie groß ein Grundstück ist, holt den Vermessungstechniker. Sein Job ist es, die Länge und Breite sowie den Höhenverlauf eines Terrains genau zu erfassen. Sie sind auch gefragt, wenn Stadtpläne erstellt oder Straßen geplant werden. Damit haben sie einen Beruf, in dem es im Prinzip immer genug zu tun gibt. «Die Vermessung der Erde gelangt nie an ihr Ende», erklärt Christof Rek vom Deutschen Verein für Vermessungswesen (DVW) in im baden-württembergischen Vogtsburg, der Dachorganisation der Branche.