Pferdewirt: Knochenjob für Tierpfleger

Für junge Mädchen ist der Beruf Pferdewirt ein Traumjob. Dass es sich dabei um einen anstrengenden Job handelt, wird oft übersehen.

Denise Scholten ist mit Pferden aufgewachsen: Der Lebensgefährte ihrer Mutter betreibt einen kleinen Stall in nordrhein-westfälischen Kamp-Lintfort. Schon mit sechs Jahren saß Denise im Sattel. Ihr Berufswunsch war früh klar: «was mit Pferden machen». Die Eltern rieten ab - aber Denise ließ sich nicht beirren. Solche Leidenschaft ist wichtig in dem Beruf: Denn er verlangt eine große Einsatzbereitschaft und viel Liebe zu den Tieren.

Berufsbild: Pferdewirt

Auf einem Pferdehof zu arbeiten, ist der Traum vieler Mädchen. Dafür reicht Spaß am Reiten allein aber nicht aus. Tiere zu pflegen und zu versorgen, ist ein anstrengender Job. Und sie zu trainieren, ist eine hohe Kunst, die viel Gefühl erfordert.



Die Stadt Warendorf im Münsterland gilt als die Hauptstadt der Reiterei. Auch der Dachverband des Pferdesports, die Deutsche Reiterliche Vereinigung, ist dort beheimatet. Die FN, so die internationale Abkürzung für Fédération Equestre Nationale, hat sich dafür starkgemacht, das Berufsbild des Pferdewirts zu modernisieren. «Wir wollten praxisnäher werden und die Realität in den Betrieben abbilden», erklärt FN-Ausbildungsreferent Markus Scharmann.