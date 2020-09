Software-Entwickler: MATSE braucht kein Abitur

Der Beruf des Software-Entwicklers setzt mathematische Kenntnisse voraus- und bietet Nerds beste Jobchancen.

Wer Angst vor Algorithmen hat, ist in diesem Ausbildungsberuf falsch: dem Mathematisch-technischen Software-Entwickler, in Fachkreisen kurz MATSE genannt.

Theoretisch kann jeder mit Hauptschulabschluss die dreijährige Lehre als MATSE in Betrieb und Berufsschule beginnen. In der Praxis nehmen Unternehmen bevorzugt Jugendliche mit Mittlerer Reife oder Hochschulreife. «Nach meinen Erfahrungen sind 85 Prozent der Azubis Abiturienten», hat Monika Stelljes von der Handelskammer Hamburg beobachtet.

Berufsbild: Software-Entwickler

Die Ausbildung zum MATSE gibt es erst seit 2007. Er löste den Mathematisch-technischen Assistenten ab. Das Berufsbild kombiniert rechnerisches Know-how mit Fähigkeiten der Software-Entwicklung. Daneben wird Fachwissen auch auf anderen Gebieten wie der Wirtschaft vermittelt.



«Ihre Hauptaufgabe ist die Konzeption, Realisierung und Wartung von Software-Systemen auf Basis mathematischer Modelle. Damit lösen sie Probleme aus Informatik, Technik, Naturwissenschaften und Wirtschaft», beschreibt Michael Assenmacher vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin die Arbeit dieser Fachleute.



Programmiersprachen lernen



MATSE müssen beispielsweise Vorgaben einer Buchhaltung in einer Software umsetzen, Programme miteinander kommunizieren lassen oder Datenbanken so einrichten, dass viele Nutzer gleichzeitig darauf Zugriff haben. Sie setzen die Aufgabenstellungen aus Wirtschaft, Technik und den Naturwissenschaften in mathematische Modelle um und entwickeln daraus Programme zum praktischen Arbeiten. Dazu müssen sie spezielle Programmiersprachen beherrschen. Der Beruf ist aber nicht mit dem eines Programmierers gleichzusetzen.