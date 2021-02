Maurer: Bauen mit Hand und Kopf

Maurer brauchen nicht nur Muskeln, sondern auch technisches Verständnis und Improvisationstalent. Nach der Ausbildung winken viele Jobs.

Viele Ausbildungsplätze für Maurer frei

Rund 9830 Lehrlinge gab es am 1. Januar 2010. Damit ist die dreijährige Maurerlehre der wichtigste Einstieg in die Baubranche. Allerdings ist die Zahl der Ausbildungsplätze in den vergangenen vier Jahren um 18 Prozent gesunken. Inzwischen haben Berufseinsteiger wieder gute Chancen. «Wir können im Moment gar nicht alle Ausbildungsplätze besetzen», sagt Ilona Klein vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) in Berlin.