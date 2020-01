Tischler: Arbeit mit Holz und am PC

Schreiner und Tischler arbeiten hauptsächlich mit Holz, brauchen aber auch Computerkenntnisse. Die Ausbildungsplätze sind begehrt und rar.

Mit Meister Eder hat der Beruf von Jürgen Heller nicht mehr viel zu tun. Wo der Schreinermeister aus der Pumuckl-Serie noch Hand anlegen musste, surren in der Werkstatt von Jürgen Heller in Düsseldorf moderne Maschinen.

Berufsbild: Tischler

Was Meister Eder noch per Hand zeichnete, erledigt Heller mit Hilfe von speziellen Programmen am PC. Gemeinsam ist beiden die Leidenschaft für das Handwerk. Schreiner oder Tischler- das sind zwei Worte für denselben Beruf. Sie stellen Innenausbauten und Einrichtungsgegenstände aus Holz her. Das kann die neue Essecke für den Privatmann sein, aber auch die Inneneinrichtung einer Gaststätte oder ein Messestand. «Wir arbeiten viel mit Naturprodukten», sagt Heller. Grundbaustoff ist fast immer Holz, heutzutage kommen je nach Kundenwunsch mitunter Elemente aus Marmor, Glas oder Metall hinzu.