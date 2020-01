Rettungsassistent: Im Krankenwagen Leben retten

Rettungsassistenten sind als erstes am Unfallort, um medizinische Hilfe zu leisten. Der Beruf hat viel Zukunft, die Ausbildung ist allerdings recht kostspielig.

Oft ist er der Erste am Einsatzort. Dann leistet ein Rettungsassistent Herzmassagen, beatmet Unfallopfer oder versorgt ihre Verletzungen- solange, bis der Arzt kommt.

Außerdem braucht es Geduld, wenn man bei einem 24-Stunden-Dienst auf seinen nächsten Einsatz wartet. Nach Angaben des Berufsverbands sind nur 20 Prozent der Einsätze von Rettungsassistenten Notfälle, den Großteil ihrer Arbeit verbringen sie mit Krankentransporten. Aber jeder Rettungsassistent weiß: Jede Minute kann sich die Ruhe in Hektik verwandeln, muss Entspannung hoher Konzentration weichen.

Das gilt auch nachts. Der Schichtdienst ist natürlich belastend, vor allem, wenn man älter wird.» Auch die «schlimmen Fälle», wenn Menschen leiden oder sogar sterben, können belasten. An gewisse Fälle gewöhnt man sich auch nach 20 Jahren Berufserfahrung nicht. Da hilft es, sich nach dem Dienst mit Kollegen auszutauschen. Auch Notfallseelsorger sind für Rettungsassistenten da.

Bevor ein angehender Rettungsassistent auf Einsätze geschickt wird, muss er ein Ausbildungsjahr an einer Rettungsassistentenschule absolvieren. Zwei Praktika sollen auf die spätere Arbeit vorbereiten. Nach drei Monaten macht er meist schon die Prüfung zum Rettungssanitäter - der oft fälschlicherweise mit dem Beruf des Rettungsassistenten gleichgesetzt wird. Der Tätigkeitsbereich des Rettungssanitäters ist aber weitaus geringer.. Rettungsassistenten schließen ihr erstes Lehrjahr mit dem Staatsexamen ab- sie sind später Vorgesetzte von Rettungssanitätern.

Die theoretische Ausbildung im ersten Lehrjahr muss vom Schüler finanziert werden. «Die Schulgelder liegen bei etwa 300 Euro im Monat», erklärt Kolmorgen, der die Schule Med-Ecole in Kiel leitet. Im zweiten Jahr arbeiten die angehenden Nothelfer auf einer Lehrrettungswache. Dort erhalten sie nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft der Rettungsassistentenschulen Deutschlands (AgRD) zwischen 600 und 1100 Euro pro Monat. «Es gibt jedoch keine gesetzliche Verpflichtung, dass die Lehrrettungswachen einen Ausbildungslohn zahlen», sagt AgRD-Vertreter Ingo Kolmorgen.

Berufsaussichten für Rettungsassistenten

Die Aussichten für Fachleute sind gut, erläutert Marco König vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst in Kiel. «Wir steuern auf einen Mangel an Rettungsassistenten zu.» Und die Zahl der Rettungseinsätze zu Land, zu Wasser oder in der Luft nehme zu.