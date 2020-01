Verwaltungsfachangestellter: Zwischen Akten und Bürgerservice

Verwaltungsfachangestellte wälzen nicht nur Akten, sie sind auch für die Belange der Bürger zuständig. Nach der Ausbildung wartet ein krisenfester Job.

Außerdem planen sie kulturelle Events, sorgen für Nachschub bei der Bundeswehr und kassieren Geld für den Staat. «VFA arbeiten in den Verwaltungsbehörden des Bundes, der Länder, der Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, seltener auch in Kirchenverwaltungen», erklärt Raimund Pickel, Bundesvorsitzender der Deutschen Verwaltungsgewerkschaft in Mainz. «Da sie häufig auch hoheitliche Aufgaben im öffentlichen Dienst wahrnehmen, fungieren sie als Amtsträger.»

Die Personalreferenten erwarten von den angehenden Verwaltungsfachangestellten gute Zeugnisnoten in Deutsch. In der Berufspraxis müssen Briefe geschrieben sowie Protokolle und Berichte verfasst werden. Auch überdurchschnittliche Mathematikkenntnisse sind gefragt, denn ein VFA wirkt beim Ausarbeiten von Haushalts- und Wirtschaftsplänen mit und muss manchmal komplizierte Kostenabrechnungen übernehmen.

Arbeitsbereiche von Verwaltungsfachangestellten

Nach der Statistik des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn gibt es fast 15.500 VFA-Azubis, etwa 70 Prozent sind Frauen. Die Mehrheit- etwa zwei Drittel- lernen ihren Job in Kommunen, 20 Prozent in Länderbehörden und nur 10 Prozent in den Ämtern der Bundesverwaltung, wie Tobias Schürmann von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Berlin erläutert.