Masseur: Zupacken mit viel Gefühl

Der Beruf des Masseurs ist zwar anstrengend, bietet aber dank Wellness-Trend gute Berufschancen.

© dpa

Ob Thai- oder Fussreflexzonen-Massage - ein Masseur muss andere auf viele Arten durchkneten können. Für den Beruf sind aber nicht nur zwei kräftige Hände nötig. Er verlangt auch Einfühlungsvermögen.

Voraussetzungen für den Masseur-Beruf Mit Menschen arbeiten wollen - das sieht der Masseur Ismail Öner aus Aachen daher als Voraussetzung für seinen Beruf. Ein guter Masseur gebe seinen Kunden Vertrauen und neue Energie, sagt Öner, der seinen Beruf vor 14 Jahren in der Türkei erlernt hat.



Auch wenn andere sich unter seinen Händen entspannen - der Job eines Masseurs ist anstrengend. Dazu arbeitet er im Alltag meist im Stehen und gebeugt. Angst vor engem Körperkontakt mit anderen Menschen sollte ein Masseur auch nicht haben. Und seine Haut kommt oft mit Ölen in Kontakt - Allergien können da Probleme machen.

Stellensuche Berufsfeld: Region: Mit dem Auslösen der Suche erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter Stepstone übermittelt werden (Datenschutzerklärung).

Detailsuche » Finden!

Arbeitsfelder und Alltag des Masseurs Wenn andere bereits Dienstschluss haben, beginnt Ismail Öners Arbeitstag oft erst. Vor dem späten Nachmittag hat er selten Kunden. Generell sind die Arbeitszeiten in dem Job unregelmäßig. Sie sind abhängig von den Öffnungszeiten der Einrichtung und den persönlich mit den Kunden vereinbarten Terminen.



Der Verband Physikalische Therapie (VPT) in Hamburg unterteilt die Einsatzbereiche in Prävention, kurative Medizin, Rehabilitation und Medical Wellness. Hauptaufgaben sind verordnete Massagebehandlungen, Bewegungstherapien oder Wasseranwendungen. Der Masseur ist außerdem zuständig für medizinische Bäder, Packungen und Inhalationen. Solche Anwendungen funktionieren nicht einfach nach Schema F - wichtig ist dem Verband zufolge daher, dass Masseure auf Kunden eingehen können.

Arbeitsplätze und Einsatzfelder In Krankenhäusern, Gesundheitszentren oder im Altenheimen - an vielen Stellen werden Masseure benötigt. «Auch im Thermalbereich oder in Wellness-Hotels findet man Arbeit», ergänzt Ismail Öner. Er ist seit drei Jahren selbstständig. Das bedeutet für ihn: Hausbesuche und freie Mitarbeit in Hotels und Schwimmbädern auf Provisionsbasis.

Ausbildung zum Masseur-Beruf Für die Zulassung zur Fachschulausbildung sei mindestens ein Hauptschulabschluss nötig, sagt VDB-Bundesgeschäftsführer Stehr. In Deutschland bieten mehr als 100 Schulen eine Ausbildung zum «Masseur und medizinischen Bademeister» an. Staatliche Berufsfachschulen sind meist kostenfrei. Die Gebühren der privaten Schulen hingegen belaufen sich nach Angaben des VPT auf einen Betrag zwischen 150 und 450 Euro im Monat.

Ausbildungsinhalte Zur Theorie gehören die klassische Massagetherapie, Reflexzonentherapie und zahlreiche Sonderformen. «Auch Anatomie, Krankheitslehre und Physiologie stehen auf dem Stundenplan», erläutert Masseur Öner.

Oft ist sein Einsatz Teil einer ärztlichen Behandlung. «Grundlagen medizinischer Art werden deswegen in der Ausbildung ebenso vermittelt wie die verschiedenen physikalischen Therapien», erklärt Michael Stehr vom Physiotherapieverband (VDB) in Bonn.



Die Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre. «Nach zwei Jahren wird eine Prüfung absolviert», erklärt Stehr. Darauf folgt eine halbjährige praktische Phase in einer Einrichtung, bis der Auszubildende sein Berufszertifikat in den Händen hält.

Job-Chancen und Gehalt Gute Berufschancen sieht Stehr besonders im Wellnessbereich. Wird ein Masseur in einer Pflegeeinrichtung einer Kommune eingestellt, so kann er laut der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit einem Bruttolohn von 2236 bis 2474 Euro im Monat rechnen. Ohne Tarifvertrag sind es laut Stehr oft aber nur durchschnittlich 1400 Euro monatlich. Der Beruf ist eine Frauendomäne: Vier von fünf Beschäftigten (79,9 Prozent) sind der BA zufolge weiblich.



Stellensuche Berufsfeld: Region: Mit dem Auslösen der Suche erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter Stepstone übermittelt werden (Datenschutzerklärung). Detailsuche » Finden!

Mehr zur Ausbildung zum Masseur in Berlin Berufsbild Masseur (LAGeSo)

Fotostrecken: Peinliche Fehler beim Job-Gespräch Zurück Weiter © flickowski/ Creative Commons Peinlich beim Job-Gespräch: Mangelnde Umgangsformen

© dpa Peinlich beim Job-Gespräch: Flirtversuche

© Thomas Martin Pieruschek/ www.photocase.com Peinlich beim Job-Gespräch: Proletenlook Karriere-Tipps für Frauen Zurück Weiter © dashek/ www.istockphoto.com Nutzen Sie die Körpersprache!

© pressmaster - Fotolia.com Kontakte zu Entscheidungsträgern aufbauen

© foto pfluegl/ www.istockphoto.com Haben Sie mehr Selbstbewusstsein! Vorstellungsgespräch- So wird's was Zurück Weiter © dpa Das Vorstellungsgespräch meistern

© dpa Der Termin

© dpa Die Recherche