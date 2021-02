Ingenieur für Wasserwirtschaft: Technikexperte mit Umweltfaible

Ingenieure für Wasserwirtschaft planen die Wasserversorgung, den Küstenschutz und den Bau von Häfen. Außerdem müssen sie Probleme des Klimawandels lösen.

Passende Studiengänge gibt es an Universitäten und Fachhochschulen. Vom ersten bis dritten Semester steht zunächst ein Grundstudium an, wie es jeder angehende Bauingenieur absolvieren muss. Dann folgen Grundfachstudium und Fachstudium. Wer den Zeitplan einhält, kann nach drei Jahren mit dem Bachelor abschließen. Mindestens drei bis vier weitere Semester sind bis zum Mastertitel erforderlich, der den «Dipl.-Ing.» ablöst.

Ein Bachelor in den Allgemeinen Ingenieurswissenschaften reicht nicht, um Ingenieur für Wasserwirtschaft zu werden. Hierbei fehlten wesentliche Grundlagenfächer wie Hydraulik, Hydromechanik und Hydrologie, sagt Prof. Erik Pasche. Diese Fächer könnten allerdings nachgeholt werden, erläutert der Leiter des Institutes für Wasserbau der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Sie bietet den Master «Wasser und Umwelt» ab dem Wintersemester 2010/11 an.

Berufsaussichten für Ingenieure für Wasserwirtschaft

Rudolf Gade vom Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft in Sindelfingen schätzt die Zahl der beschäftigten Ingenieure in diesem Bereich auf etwa 20.000. Einsteiger hätten derzeit «sehr gute» Jobchancen. Prof. Pasche sieht das ähnlich: «Derzeit sind die Berufsaussichten exzellent. Im Bereich Wasserbau können wir den Bedarf überhaupt nicht decken.» Gesucht würden Absolventen von Behörden ebenso wie von Baufirmen und Ingenieurbüros. Auch in der Forschung seien sie gefragt. Für die berufliche Praxis seien Kreativität und Verantwortungsbewusstsein wichtig, meint Prof. Schlurmann. Außerdem müssten Fachleute in dem Job entscheidungsfreudig und durchsetzungsfähig sein.