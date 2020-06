Kapitän, Musiker, Masseure: Auf Kreuzfahrten gibt es viele Jobs

Kreuzfahrschiffe bieten zahlreiche Jobs und einen attraktiven Arbeitsplatz für viele unterschiedliche Berufe.

An Bord großer Kreuzfahrtschiffe gibt es oft viele Hundert Mitarbeiter. Sie steuern nicht nur das Schiff, sondern sollen auch die Kreuzfahrt zum Urlaub an Bord werden lassen.

«Ein Kreuzfahrtschiff ist wie eine kleine Stadt», sagt Werner Englisch, der bei TUI Cruises für den Hotelbereich verantwortlich ist. «Es gibt dort fast alle Berufe, die es an Land auch gibt.» Im Hotelbereich werde Servicepersonal benötigt - für die Bar genauso wie für den Weinkeller und die Küche. «Auf 'Mein Schiff' gibt es allein in der Hotellerie rund 50 Berufe.» Das Schiff von TUI Cruises, das seine Jungfernfahrt im Mai vergangenen Jahres absolviert hat, zählt etwa 780 Mitarbeiter. «Davon sind 450 im Hotelbereich.»

«Aber für unsere Spa-Angebote brauchen wir auch Masseure oder Physiotherapeuten», erklärt Witzke. «Und auf jedem unserer Schiffe gibt es einen Golflehrer, der Kurse anbietet und Gäste zum Golfen an Land begleitet.» Tauchlehrer sind an Bord ebenfalls nichts Exotisches: «Scouts» begleiten sämtliche Ausflüge. Das Personal ist oft international: «Wir haben Mitarbeiter von Brasilien bis Indien», sagt Haike Witzke. «Rund 60 Prozent des Personals stammt aus Nicht-EU-Staaten.»

Aber es will auch gut überlegt sein: «Man ist oft monatelang unterwegs, weit weg von zu Hause», sagt Sebastian Ahrens, Geschäftsführer von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten. «Die Privatsphäre ist dann schon auf einen engen Raum begrenzt. Seine Kabine teilt man meistens mit einem anderen.» Teamfähigkeit sei deshalb unverzichtbar, genau wie Selbstdisziplin: «Schließlich kann sich niemand zwischendurch in der Südsee verabschieden.»

Arbeitszeiten in der Kreuzfahrt bedenken

Das Hotelpersonal bleibt meist für einen überschaubaren Zeitraum in der Kreuzfahrt. «Zumindest in den 'unteren Rängen' sind es oft nur ein, zwei Einsätze», sagt Ahrens. «Es gibt aber auch erfahrene Crewmitglieder, die jahrelang fahren. Man muss dann klären, ob sich die Lebensplanung mit der Arbeit auf See in Einklang bringen lässt.»