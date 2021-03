Orthopädieschuhtechniker: Am aufrechten Gang arbeiten

Orthopädieschuhtechniker helfen Menschen mit Fuß- und Beinproblemen. Sie verbinden Handwerk mit Medizin.

Berufsbild

«Erfolg in unserem Beruf ist, wenn ein Kunde mit unsauberem Gang hereinkommt und am Ende des Auftrags akkurat und korrekt hinausgeht», sagt Werner Dierolf, Präsident des Zentralverbandes Orthopädieschuhtechnik (ZVOS) in Hannover.



Die Fachleute vermessen Füße und prüfen den Gang ihrer Kunden, verkaufen Heil- und Hilfsmittel und fertigen Schuhe und Fußprothesen. Auch das Anpassen von Bandagen für Fuß und Knie gehört zu ihren Aufgaben. «Sie verstehen die Menschen und ihre Gebrechen und die Diagnosen der Ärzte», sagt Dierolf. Orthopädieschuhmacher arbeiten zum Beispiel in Kliniken, Sanitätshäusern und Rehabilitationseinrichtungen.