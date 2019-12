Augenoptiker: Den Durchblick behalten

Beraten, erkennen, verkaufen: Neben der kaufmännischen Ausbildung zählt bei diesem Beruf modisches Gespür und ärztliches Wissen.

Ausbildung

Der Einstieg in den Beruf gelingt über ein Praktikum am besten, sagt Pawlowski. Nach Einschätzung des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn empfiehlt sich schon mit Blick auf die kommende Ausbildungsordnung die Mittlere Reife oder Abitur.



Die Branche könnte laut ZVA rund 20 Prozent mehr Lehrlinge gebrauchen. Während der dreijährigen Ausbildung lernen die Azubis abwechselnd in Werkstätten, Ladenbetrieben und der Berufsschule. Nach der Gesellenprüfung stehen ihnen viele Wege offen. Drei von vier Gesellen bilden sich weiter.