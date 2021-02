Kaufmann für Verkehrsservice: Dienst am Kunden der Bahn

Fahrkartenkontrolleur war gestern: Bei der Deutschen Bahn verkauft der Kaufmann für Verkehrsservice Tickets und beantwortet Fragen der Zugreisenden.

«Nachdem die Bahn sich auf den Weg in ein privatrechtliches Unternehmen gemacht hatte, ergab sich ein Nachholbedarf bei den Zugbegleitern», erklärt Benedikt Peppinghaus, Fachreferent beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn. Ein neuer Beruf musste her, zugeschnitten auf den Eigenbedarf der Bahn, aber auch geeignet für andere Betriebe im Personenverkehr: Der Kaufmann für Verkehrsservice.