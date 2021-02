Modedesigner: Auf den Laufsteg schaffen es nur wenige

Kreativität allein genügt nicht: Vor allem Verkaufstalent und ein Gespür für neue Trends sind in dem knallharten Beruf gefragt.

Mit ihren Shows setzen sie die modischen Standards für eine ganze Saison: Modedesigner wie Karl Lagerfeld oder Jil Sander sind in der Branche feste Größen. Der Weg in diesen Beruf ist für viele aber lang und hart.

Berufsbild

Schließlich kann nicht jeder der nächste Lagerfeld werden. Angehende Modedesigner brauchen daher neben kreativen Ideen eine Menge Geduld und Selbstdisziplin. Deshalb sollten sie sich zunächst klarmachen, dass sie in ihrem Traumjob nicht nur Kleidung entwerfen.



«Sie müssen nicht nur die Praxis beherrschen, sondern auch das Organisatorische drumherum», erklärt Claudia Ollenhauer-Ries vom Verband Deutscher Mode- und Textildesigner in Würzburg. «Unserer Erfahrung nach beinhaltet der Job nur zu einem eher geringen Anteil kreatives Arbeiten.» Ansonsten drehe sich viel um das Vorbereiten einer

Produktion, die Pflege von Kundenkontakten und das Prüfen von Schnitten. Das umfasst auch Fragen wie «Welcher Knopf in welcher Größe soll wohin genäht werden?».