Richter: Neuzeitritter im Kampf für Gerechtigkeit

Der Richterplatz gehört in Deutschland zu den achtbarsten Berufen - doch der Schlag zum Ritter bedarf mehr als nur dem Sinn für Gerechtigkeit.

Berufsbild

Berufsrichter arbeiten bei Gericht und werden meist auf Lebenszeit ernannt. Das sei ein «ein tolles Gefühl», sagt Richter Kai Niesten-Dietrich. Er erhielt die Ernennung erst im April 2009. Berufsrichter haben zwischen der Ordentlichen Gerichtsbarkeit vom Amtsgericht bis zum Bundesgerichtshof oder Fachgerichten zu wählen.



Als Einzelrichter oder Mitglied von Kammern oder Senaten bereiten Richter Verhandlungen vor, leiten sie als Vorsitzende oder nehmen als Beisitzer teil. Ihre Arbeit an einem Fall endet meist, indem sie einen Vergleich zwischen Parteien herbeiführen oder das Urteil fällen.



Richter auf Lebenszeit dürfen in der Regel nicht gegen ihren Willen entlassen werden. Im Gegenzug müssen sie sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so verhalten, dass das Vertrauen in den Stand keinen Schaden nimmt, das Beratungsgeheimnis wahren und einen Eid schwören. Die richterliche Unabhängigkeit ist weder Selbstzweck noch Standesprivileg. «Sie garantiert die Neutralität und Gerechtigkeit der richterlichen Entscheidung», sagt Kai Niesten-Dietrich.