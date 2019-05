Eltern haben kein Recht auf Urlaub in den Ferien

Eltern kleiner Kinder sind auf Urlaub zu bestimmten Zeiten angewiesen. Arbeitgeber müssen das berücksichtigen. Eine Garantie gibt es jedoch nicht.

Arbeitgeber muss Urlaubswünsche berücksichtigen

Das regelt das Bundesurlaubsgesetz. «Darin heißt es, dass ein Arbeitgeber die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers berücksichtigen muss, es sei denn, dringende betriebliche Belange sprechen dagegen», erklärt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh. Ein Arbeitgeber hat jedoch zumeist die Aufgabe, verschiedene Wünsche seiner Angestellten so in Einklang zu bringen, dass der Betrieb weiterlaufen kann.