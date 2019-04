Private Dokumente auf der Arbeit drucken?

Mal ein paar private Unterlagen im Büro auszudrucken, ist meist kein Problem. Übertreiben sollte man es aber nicht - oder zum falschen Zeitpunkt drucken.

Kurz vor Feierabend noch schnell das Konzert- oder Bahnticket ausdrucken. Das geht am Arbeitsplatz oft am bequemsten. Aber ist das überhaupt erlaubt?

Druckernutzung ohne klares Verbot erlaubt

Hat der Arbeitgeber nicht ausdrücklich jegliche private Nutzung der betrieblichen Arbeitsmittel verboten, ist Meyer zufolge «erlaubt, was die Betriebstätigkeit nicht stört und keine erheblichen Kosten für den Arbeitgeber verursacht.» Was das genau heißt, kommt auf den Einzelfall an.