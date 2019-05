Sonderurlaub bei Todesfall: Wer hat Anspruch?

Arbeitnehmern steht ein freier Tag nur für die Beerdigung eines Verwandten ersten Grades zu. In anderen Fällen kann der Chef den Urlaub verweigern.

Bezahlter Sonderurlaub

Die Voraussetzung für bezahlten Sonderurlaub ist laut §616 BGB, dass der Arbeitnehmer eine nicht erhebliche Zeit und unverschuldet an seiner Arbeit gehindert wird. Was dazu gehört und was nicht, ist allerdings umstritten - und wird daher oft in Arbeits- oder Tarifverträgen konkretisiert. So gibt es in einer Firma drei Tage bezahlten Sonderurlaub für die Hochzeit, in einer anderen nur einen oder eben gar keinen. Manchmal gibt es den Urlaub bei der Geburt eines Kindes oder einem betriebsbedingten Umzug, und oft eben auch bei einem Todesfall.