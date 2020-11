Am Preußenpark in Wilmersdorf wurde im Sommer 2019 ein Wohnensemble mit 116 luxuriösen Eigentumswohnungen fertiggestellt.

Südlich des Kurfürstendamm enstand eine E-förmige Wohnanlage in klassischer Formsprache. Die beiden begrünten Innenhöfe wurden mit Maulbeerbäumen bepflanzt - daher der Name «Mulberry Yards».

Die 116 hochwertigen Wohneinheiten haben eine Größe von 2 bis 5 Zimmern mit Balkonen bzw. Privatgärten in den Erdgeschosswohnungen. Ausgestattet sind die Wohnungen mit bodentiefen Fenstern, Fußbodenheizung, Holz- und Fliesenböden, hochwertigen Innentüren sowie Baddesigns. Die Wohnanlage verfügt zudem über Spielplätze in den Innenhöfen sowie eine Tiefgarage mit 61 Stellplätzen. Aktuell sind nur noch wenige Wohnungen verfügbar (Stand: November 2020).

Zentrale Lage mit guter städtischer Infrastruktur

Mulberry Yards liegt an der Brandenburgischen Straße direkt am Preußenpark in Wilmersdorf. Die Wohnanlage ist in eine gute städtische Infrastruktur mit vielen Läden und Erholungsmöglichkeiten eingebettet. Nördlich der Wohnanlage erstreckt sich mit dem Kurfürstendamm das urbane Zentrum der City West mit hochwertigen Shops, zahlreichen Restaurants und kulturellen Einrichtungen.