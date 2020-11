Das Parkquartier Altglienicke liegt im Südosten der Hauptstadt an der Semmelweisstraße. Der Bezirk Treptow-Köpenick ist der wald- und wasserreichste Berlins und bietet dennoch ein gutes lokales Angebot an Versorgung. So gibt es Restaurants , Supermärkte, Bäcker, Post, Apotheke, Drogerien und vieles mehr in unmittelbarer Umgebung.